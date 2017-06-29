Сенат единогласно проголосовал за новые антироссийские санкции

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Сенат единогласно проголосовал за новые антироссийские санкции

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Члены верхней палаты парламента США единогласно проголосовали за проект закона о новых антироссийских санкциях. В документ внесли небольшие изменения, на которых настаивали в нижней палате конгресса.

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