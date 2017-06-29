Госдума и Кнессет осудят уничтожение памятников советским воинам в Европе

Председатель Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин примут совместное заявление с осуждением случаев сноса мемориалов советским воинам в Европе, сообщает ТАСС.
— Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий, — прокомментировал Вячеслав Володин.
Ранее в Польше Институт национальной памяти выступил с инициативой демонтировать все советские памятники в стране. Правительство Польши приняло поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые подразумевают снос памятников советским воинам-освободителям.
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