Госдума и Кнессет осудят уничтожение памятников советским воинам в Европе

Россия и Израиль договорились о совместной работе по сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой войны.

Председатель Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин примут совместное заявление с осуждением случаев сноса мемориалов советским воинам в Европе, сообщает ТАСС.

— Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий, — прокомментировал Вячеслав Володин.

Ранее в Польше Институт национальной памяти выступил с инициативой демонтировать все советские памятники в стране. Правительство Польши приняло поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые подразумевают снос памятников советским воинам-освободителям.