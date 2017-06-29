Дамаск назвал обвинения США насчёт подготовки химической атаки лишёнными правды

По мнению властей САР, это предупреждение вводит мировую общественность в заблуждение.

Сирийские власти отреагировали на слова американцев, предостерёгших Дамаск от осуществления химической атаки, назвав их "безосновательными и лишёнными какой-либо правды". Об этом сообщает агентство Reuters.

Заявление Министерства иностранных дел Сирии вышло на местном государственном телевидении. В нём говорится, что озвученное Вашингтоном предупреждение вводит мировую общественность в заблуждение.

Напомним, в минувший понедельник, 26 июня, Белый дом предупредил президента Сирии Башара Асада, что он и его военные "заплатят высокую цену" в случае совершения химической атаки.