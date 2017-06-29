Дамаск назвал обвинения США насчёт подготовки химической атаки лишёнными правды

Читайте также

Дамаск назвал обвинения США насчёт подготовки химической атаки лишёнными правды

6

Президент Сирии Башар Асад. Фото: © SANA/via Reuters

По мнению властей САР, это предупреждение вводит мировую общественность в заблуждение.

Сирийские власти отреагировали на слова американцев, предостерёгших Дамаск от осуществления химической атаки, назвав их "безосновательными и лишёнными какой-либо правды". Об этом сообщает агентство Reuters.

Заявление Министерства иностранных дел Сирии вышло на местном государственном телевидении. В нём говорится, что озвученное Вашингтоном предупреждение вводит мировую общественность в заблуждение.

Напомним, в минувший понедельник, 26 июня, Белый дом предупредил президента Сирии Башара Асада, что он и его военные "заплатят высокую цену" в случае совершения химической атаки.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!