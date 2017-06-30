Андрей Кончаловский получил премию мира за фильм "Рай"

Исполнительница главной женской роли в фильме Юлия Высоцкая также отмечена премией "Мост".

Российскому кинорежиссёру Андрею Кончаловскому вручили премию мира "Мост" на 35-м международном кинофестивале в Мюнхене за картину "Рай", сообщают в пресс-службе Кончаловского.

Супруга режиссёра и исполнительница главной женской роли в фильме "Рай" Юлия Высоцкая также получила премию мира за лучшую женскую роль в иностранной картине. Торжественный показ фильма Андрея Кончаловского в рамках Мюнхенского фестиваля состоится 30 июня. Он откроет прокат картины в кинотеатрах Германии.

Премия мира учреждена Мемориальным фондом австрийского деятеля кино Бернхарда Викки в 2002 году. Премия названа в честь его фильма "Мост" — трагического повествования о бессмысленной обороне моста в конце Второй мировой войны. Премия присуждается артистам, чьё творчество помогает возвести мосты, провозглашая ценности гуманизма и толерантности.

Фильм "Рай" уже принёс Кончаловскому "Серебряного льва" за лучшую режиссуру в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля в 2016 году, а также "Золотого орла" и "Нику" за лучший фильм, за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.