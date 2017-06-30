Украинские экологи опровергают данные о резком росте уровня радиации в Чернобыле

Ранее ряд СМИ сообщил, что в зоне отчуждения из-за сильного лесного пожара радиационный фон увеличен вдвое.

В Чернобыльской зоне отчуждения уровень радиации вблизи захоронения радиоактивных отходов превысил допустимые нормы в 2,5 раза. Это произошло из-за сильного пожара, который вспыхнул там вечером 29 июня, сообщает ряд СМИ со ссылкой на распространённое Министерством экологии и природных ресурсов Украины заявление.

О возникновении пожара сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По информации ведомства, огонь распространился на 25 гектаров. Для его ликвидации задействованы вертолёт Ми-8, два самолёта Ан-32П и более 100 пожарных.

Между тем министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что российские СМИ распространяют о радиации лживую информацию. Об этом он написал в своём "фейсбуке".

— В зоне отчуждения продолжается довольно крупный пожар. ГосЧС в полной мере осуществляет меры для её ликвидации. В то же время некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы значительном повышении уровня радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ относительно реальной ситуации, — написал министр.