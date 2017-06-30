Трамп: Украина нуждается в миллионах тонн нашего угля

Ранее Правительство Украины в пятый раз продлило действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего визита к Дональду Трампу запросил у Соединённых Штатов помощь в размере одного миллиона тонн угля. Об этом сообщил Дональд Трамп на выступлении в Министерстве энергетики США.

— Украина уже довела до нашего сведения, что она нуждается в миллионах тонн угля прямо немедленно, — подчеркнул Дональд Трамп.

Trump on coal exports: Ukraine wants millions of metric tons. There are many places that need it too. 1/2 https://t.co/elbTFq5EQ8 #exports — Count on Coal (@countoncoal) 29 июня 2017 г.

Ранее Пётр Порошенко в эфире телеканала Fox News рассказал, что вместе с американским лидером обсудили сотрудничество между государствами в сфере энергетики. По словам Порошенко, речь шла о поставках на Украину угля из штата Пенсильвания, а также сжиженного природного газа из Луизианы.