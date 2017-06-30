Fox News: Девять групп следователей не нашли доказательств сговора Трампа с РФ

Демократы теперь пытаются сместить внимание на поиск доказательств того, что президент США мог препятствовать проведению расследований по России.

Американским властям так и не удалось найти ни единого доказательства того, что президент США Дональд Трамп вступил в сговор с российскими представителями. Об этом сообщает Fox News.

Телекомпания отмечает, что расследование так называемого российского сговора с Трампом ведут уже минимум пять комитетов в обеих палатах конгресса. Также в этом направлении работают три федеральных ведомства.

— Главная проблема заключается в том, что спустя месяцы и месяцы множественных расследований никто так и не обнаружил никаких доказательств сговора, — заявил источник телеканала в Конгрессе США.

Таким образом, отметил собеседник Fox News, представили Демпартии теперь занимаются своеобразным смещением акцентов: вместо усиленных поисков свидетельства "сговора" Трампа и Москвы они переключились на поиск доказательств того, что президент США мог препятствовать проведению расследования в отношении России.

Источник считает, что эта политика демократов не приведёт их к успеху, в связи с чем они "явно будут готовы выступить с какими-нибудь новыми обвинениями" против республиканца-президента.

— Затягивать эти расследования как можно дольше — это в политических интересах демократов, — полагает он.