В России появится единая телефонная справочная служба

Минкомсвязи выразило озабоченность отсутствием единого номера телефона для объединения справочных столов по всей стране.

"122" — такой короткий номер телефона справочной службы будет работать во всех регионах России. Министерство связи и массовых коммуникаций разработало проект приказа об изменении телефонной нумерации, куда вошёл новый номер единой справочной службы. Об этом сообщает газета "Известия".

Выделение нового номера под справочную службу обусловлено успешной реализацией другого общенационального проекта короткого номера — "112", получившего название "Безопасный город". По этому номеру граждане могут обратиться за экстренной помощью. Служба "112" работает на всей территории страны наравне с номерами оперативных служб: "101", "102", "103" и "104".

В Институте развития Интернета по этому поводу выразили надежду, что помимо телефонной справочной службы правительство задумается о коммуникациях с гражданами через мессенджеры.