Разозлённая американская супермодель выматерилась на Трампа

Крисси Тейген написала нецензурный ответ на пост президента США о фейковых новостях в американских СМИ.

Лицо компании Victoria's Secret, модель и телеведущая Крисси Тейген в грубой форме раскритиковала президента США Дональда Трампа в "Твиттере", возмутившись его записью о фейковых новостях.

The failing @nytimes writes false story after false story about me. They don't even call to verify the facts of a story. A Fake News Joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2017 г.

— Провальная New York Times пишет обо мне одну лживую историю за другой. Они даже не звонят, чтобы проверять для статьи факты. Фейковые шуты, — написал американский президент.

Этот твит Трампа вызвал возмущение Тейген, и в ответ она в нецензурной форме посоветовала ему повзрослеть, напомнив, что американскому лидеру уже 71 год. Дважды в своей записи топ-модель использовала слово fuck.

"Непутёвая New York Times пишет обо мне одну лживую статью за другой. Они даже не звонят, чтобы сверить факты. Фейковое недоразумение", — написал Трамп.

— Тебе уже 71 год, пора бы вырасти, — гласит "облегчённый" текст поста Тейген.