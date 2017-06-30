Разозлённая американская супермодель выматерилась на Трампа

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Разозлённая американская супермодель выматерилась на Трампа

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Фото: Соцсети

Крисси Тейген написала нецензурный ответ на пост президента США о фейковых новостях в американских СМИ.

Лицо компании Victoria's Secret, модель и телеведущая Крисси Тейген в грубой форме раскритиковала президента США Дональда Трампа в "Твиттере", возмутившись его записью о фейковых новостях.

— Провальная New York Times пишет обо мне одну лживую историю за другой. Они даже не звонят, чтобы проверять для статьи факты. Фейковые шуты, — написал американский президент.

Этот твит Трампа вызвал возмущение Тейген, и в ответ она в нецензурной форме посоветовала ему повзрослеть, напомнив, что американскому лидеру уже 71 год. Дважды в своей записи топ-модель использовала слово fuck.

"Непутёвая New York Times пишет обо мне одну лживую статью за другой. Они даже не звонят, чтобы сверить факты. Фейковое недоразумение", — написал Трамп.

— Тебе уже 71 год, пора бы вырасти, — гласит "облегчённый" текст поста Тейген.

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