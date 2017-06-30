Как минимум четыре человека получили ожоги при аварии на электростанции в США

Крупная авария произошла на угольной электростанции TECO Big Bend в городе Тампа штата Флорида. Четыре человека госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Двоих пострадавших пришлось эвакуировать на вертолёте.

HCFR is still in a rescue mode at the TECO plant. Early preliminary information is pointing to an industrial accident. pic.twitter.com/MALkKU1CKm — Hillsborough County (@HillsFireRescue) 29 июня 2017 г.

Специалисты пожарной службы классифицируют промышленную аварию как несчастный случай. По их словам, очаг возгорания по-прежнему очень активный.

Информация о погибших пока не поступала.