Как минимум четыре человека получили ожоги при аварии на электростанции в США

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Как минимум четыре человека получили ожоги при аварии на электростанции в США

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Авария на угольной электростанции в Тампе. Фото: wfla.com

Крупная авария произошла на угольной электростанции TECO Big Bend в городе Тампа штата Флорида. Четыре человека госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Двоих пострадавших пришлось эвакуировать на вертолёте.

Специалисты пожарной службы классифицируют промышленную аварию как несчастный случай. По их словам, очаг возгорания по-прежнему очень активный.

Информация о погибших пока не поступала.

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