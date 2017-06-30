В Великобритании грабители проломили стену банка "мерседесом"

Полиция сейчас изучает повреждённый автомобиль, задержать подозреваемых пока не удалось.

Дерзкое ограбление одного из филиалов Barclays Bank в британском городе Бирмингеме попало на уличную камеру видеонаблюдения. Группа преступников действовала очень дерзко, а в качестве тарана, которым злоумышленники проломили стену здания, использовался внедорожник.

Как сообщает издание Daily Star, чтобы замаскировать свои действия, грабители создали дымовую завесу. Спустя некоторое время мужчины, лица которых скрывали балаклавы, вновь появились в поле зрения камеры. В руках они держали мешки, предположительно, с деньгами.

Сейчас полиция изучает повреждённый автомобиль, который бросили преступники. Пока ни одного подозреваемого задержать не удалось. Сумма похищенных из банка денег не называется.