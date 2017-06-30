В аэропорту Лондона задержана женщина по подозрению в подготовке теракта

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В аэропорту Лондона задержана женщина по подозрению в подготовке теракта

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Аэропорт Хитроу в Лондоне. Фото: © РИА Новости / Денис Ворошилов

В аэропорту Хитроу арестована 21-летняя жительница Лондона. Девушку, которая вернулась из Турции, подозревают в организации террористической атаки.

Задержанную увезли в отделение на юге Лондона для допроса. По словам представителей правоохранительных органов, арест девушки напрямую связан с Сирией.

По факту задержания проводится расследование.

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