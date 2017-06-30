В аэропорту Лондона задержана женщина по подозрению в подготовке теракта

В аэропорту Хитроу арестована 21-летняя жительница Лондона. Девушку, которая вернулась из Турции, подозревают в организации террористической атаки.

JUST IN: 21-year-old London woman arrested at Heathrow Airport on terror charges - https://t.co/NUXJ9fhfOy pic.twitter.com/pPmoTfnNpl — Breaking911 (@Breaking911) 29 июня 2017 г.

Задержанную увезли в отделение на юге Лондона для допроса. По словам представителей правоохранительных органов, арест девушки напрямую связан с Сирией.

По факту задержания проводится расследование.