Два румына похитили у зрителей на концерте в Мадриде 62 мобильника

Полиция испанской столицы задержала двух граждан Румынии, которые во время концерта за два часа ухитрились украсть у зрителей 62 мобильных телефона. Об этом сообщает издание Digi24.

Задержать преступников помог случай — один из них попытался покинуть мероприятие до его окончания, чем вызвал подозрение у полицейского. Тот остановил мужчину и попросил его открыть рюкзак, в котором, как выяснилось, лежал 41 похищенный телефон. Спустя некоторое время из зала вышел и сообщник первого задержанного, "улов" которого оказался гораздо скромнее — 21 мобильник.

Полиция не сообщает информацию о личности карманников. Известно только, что одному из них 28 лет, а второму 21 год. Украденные мобильники блюстители порядка пообещали вернуть пострадавшим.