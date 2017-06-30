Президент Боливии обвинил Трампа в венесуэльских госпереворотах

Эво Моралес считает, что президенту США следует извиниться за политические события в Венесуэле.

Властям США и непосредственно президенту Дональду Трампу следует извиниться перед Венесуэлой за госперевороты, которые якобы были инициированы в этой стране Вашингтоном. С таким требованием выступил президент Боливии Эво Моралес.

Si EEUU quiere democracia en Latinoamérica que pida perdón por golpes de Estado y no desestabilice Venezuela.Si no,será otra trampa de Trump — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 июня 2017 г.

— Если США хотят для Латинской Америки демократии, пусть попросят прощения за государственные перевороты и не дестабилизируют ситуацию в Венесуэле. А иначе это будет ещё одним мошенничеством от Трампа, — написал Моралес в своём "твиттере".