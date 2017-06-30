Лось прогнал шведского гольфиста с лужайки

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Лось прогнал шведского гольфиста с лужайки

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Забавное видео опубликовало на своей странице в "Твиттере" агентство France-Presse — молодой лось обратил внимание на шведского гольфиста и начал подкрадываться к мужчине.

Спортсмен заметил внимание парнокопытного и попытался спугнуть того, но животное, видимо, расценило этот жест как призыв поиграть и лишь удвоило усилия.

В конечном итоге гольфист решил, что внимание лося угрожает его безопасности, и в сопровождении любопытного животного сбежал с поляны.

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