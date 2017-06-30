Лось прогнал шведского гольфиста с лужайки

Забавное видео опубликовало на своей странице в "Твиттере" агентство France-Presse — молодой лось обратил внимание на шведского гольфиста и начал подкрадываться к мужчине.

An elk gave a Swedish golfer a run for his money when it appeared on the course and started chasing him pic.twitter.com/FCTcncaEHZ — AFP news agency (@AFP) 29 июня 2017 г.

Спортсмен заметил внимание парнокопытного и попытался спугнуть того, но животное, видимо, расценило этот жест как призыв поиграть и лишь удвоило усилия.

В конечном итоге гольфист решил, что внимание лося угрожает его безопасности, и в сопровождении любопытного животного сбежал с поляны.