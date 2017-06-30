The Hill: Большинство американцев уверены, что Трамп злоупотребляет полномочиями

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The Hill: Большинство американцев уверены, что Трамп злоупотребляет полномочиями

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Кроме того, жителей США утомил бесконечный поток сообщений президента в "Твиттере".

Пятьдесят два процента американцев считают, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп злоупотребляет своей властью. Об этом, как пишет издание The Hill, свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами Квиннипэкского университета.

То, что действия президента не выходят за рамки данной ему законом власти, думают 46 процентов респондентов. При этом увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР лишь 47 процентов опрошенных расценило как злоупотребление полномочиями, а 49 процентов уверены, что Трамп поступил адекватно и верно.

Рейтинг одобрения/неодобрения остался примерно на том же уровне, что был в апреле — сейчас президента поддерживают 40 процентов, а 55 процентов негативно воспринимают его действия (в апреле эти показатели были 40 и 56 процентов соответственно).

Наконец, большая часть американцев, похоже, утомилась читать бесконечные сообщения Трампа в "Твиттере". 61 процент респондентов призвали президента прекратить делать это, а 32 процента надеются, что поток твитов не иссякнет.

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