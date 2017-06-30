Авиакомпаниям, пренебрегающим новыми мерами безопасности, закроют доступ в США

Накануне власти Соединённых Штатов объявили об ужесточении правил безопасности на внешних рейсах.

Авиакомпаниям, которые откажутся выполнять расширенные меры безопасности для внешних полётов, может быть закрыт доступ в Соединённые Штаты. В некоторых случаях они могут быть оштрафованы, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства нацбезопасности США.

Как ранее сообщал Лайф, об ужесточении мер безопасности сообщил министр внутренней безопасности США Джон Келли. Новые требования касаются иностранных пассажирских самолётов, направляющихся на американскую территорию.

Источник ведомства также заявил, что правительство США не станет финансировать обеспечение новых требований безопасности. Таким образом, сопутствующие расходы лягут на авиакомпании и аэропорты.

Лайф уже отмечал, что требования по ужесточению безопасности американская сторона направила и двум российским аэропортам, осуществляющим прямые вылеты в города США, — Домодедово и Шереметьево.