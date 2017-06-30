Крупнейшие телеканалы США посвятили России 55% времени в новостных выпусках

Эта тематика поднимается в вечерних новостях в 20 раз активнее, чем здравоохранение, и в 100 раз чаще, чем инфраструктурные реформы.

Белый дом раскритиковал крупнейшие и, как их назвали в администрации президента США, либеральные телеканалы за повышенное внимание к российской тематике.

По словам заместителя пресс-секретаря Сары Хакаби-Сандерс, которая опирается на данные Центра исследований СМИ, 55 процентов времени в вечерних новостных выпусках телеканалы ABC, CBS и NBC "проталкивают ложные повествования о России".

Так, с 17 мая по 20 июня эти три телеканала потратили на сюжеты о возможной связи Трампа с Россией 353 минуты эфирного времени. Для сравнения: тематике изменения климата уделили 47 минут, терроризму — 29. Российская тематика освещается в 20 раз активнее, чем здравоохранение, и в 100 раз, чем инфраструктурные реформы.

Особенно задевает Белый дом то, что "президент Трамп регулярно пишет твиты по вопросам политики, однако либеральные СМИ игнорируют эти сообщения".