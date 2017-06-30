В булочную — на такси. Россияне стали чаще пользоваться "шашечками"

Ещё три года назад, в 2014 году, к услугам таксистов прибегали 22 млн граждан, в то время как в 2016-м — уже 45 млн.

В России за последние годы существенно выросла потребность в такси. Согласно данным, приведённым газетой "Известия", если в 2014 году к услугам таксистов прибегали 22 млн россиян, то уже в 2016-м это число выросло до 45 млн.

При этом наблюдается стабильное снижение количества пассажирских перевозок в городском общественном транспорте. Такая динамика объясняется уменьшением числа автобусов и троллейбусов, а также ростом стоимости проезда.

Этот процесс происходит на фоне снижения проезда на такси. Эти факторы следствие того, что граждане с низким достатком предпочитают перемещаться пешком, а те, у кого средний достаток, всё чаще прибегают к услугам такси.