Российский фильм "Аритмия" поборется за приз кинофестиваля в Карловых Варах

Вместе с "Аритмией" в основной конкурсной программе международного фестиваля представлены ещё 11 фильмов.

Отечественная драма Бориса Хлебникова "Аритмия" вошла в основную конкурсную программу международного фестиваля в Карловых Варах. Лента посвящена талантливому врачу скорой помощи Олегу, женатому на своей работе больше, чем на собственной супруге. Олег и Катя по сюжету переживают острый кризис семейных отношений.

Главные роли в картине исполнили Александр Яценко, который уже снимался в других фильмах Хлебникова — "Свободное плавание", "Долгая и счастливая жизнь", — и актриса театра Мастерской Петра Фоменко Ирина Горбачёва.

"Аритмию" тепло приняли на прошедшем недавно в Сочи российском фестивале "Кинотавр", где картина завоевала приз зрительских симпатий. Фильм, который отечественные критики называют одним из претендентов на "Хрустальный глобус" Карловых Вар, в отечественный прокат выйдет 28 сентября.

Для нового фильма Хлебникова участие в чешском кинофестивале — первый международный показ и европейская премьера. Вместе с российской драмой в основной конкурсной программе за главный приз поборются ещё 11 кинолент.