Постпред США при ООН поведала об Иране басней о скорпионе и лягушке

Исламская республика подверглась критике Никки Хейли из-за резолюции СБ 2231, которой, по словам дипломата, Тегеран пренебрегает.

Постпред США при ООН Никки Хейли, говоря о недоверии к Ирану по вопросу выполнения соглашений по ядерной программе, поведала басню о скорпионе и лягушке. Это произошло во время выступления перед Советом Безопасности ООН накануне, 29 июня.

Речь идёт о притче, в которой скорпион попросил лягушку доставить его через реку на другой берег, на что получил резонный ответ, что в пути он может её ужалить. В этом случае, ответил скорпион, погибнут они оба, и лягушка согласилась. Скорпион устроился у неё на спине и они поплыли.

— Разумеется, на полпути скорпион ужалил лягушку. На последнем издыхании она спросила: "Почему?" Скорпион на это ответил: "Потому что это свойственно мне по природе", — поведала американский дипломат.

Тем самым Хейли обвинила Иран в пренебрежении резолюцией СБ 2231 — Тегеран, по её словам, проводит ракетные испытания и занимается сделками с оружием.

Постпред пообещала, что "США больше не будут закрывать глаза на поведение иранского режима". По её словам, Вашингтон совместно с союзниками будет перехватывать иранские грузы с оружием и вводить санкции к тем, кто причастен к нарушению санкционного режима.