Американец, которого не пустили без очереди к врачу, расстрелял трёх человек

После этого мужчина направил оружие на себя и выстрелил, от полученного ранения он скончался на месте.

Три человека получили ранения в медицинском центре Лас-Вегаса, где неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям и персоналу. Об этом сообщает портал BNO News.

UPDATE: Gunman at Las Vegas medical office was a patient who was denied an appointment https://t.co/mt5b7dLok3 pic.twitter.com/mTQx8G3fDM — New York Daily News (@NYDailyNews) 30 июня 2017 г.

По данным полиции, мужчина пытался без очереди попасть на приём ко врачу, но когда специалист отказался принимать его, мотивировав тем, что пациенту не назначено, пришёл в ярость и достал пистолет. В результате огнестрельные ранения получил ещё один посетитель и двое работников медцентра.

Закончилось всё тем, что злоумышленник покончил с собой. Информация о личности погибшего пока не раскрывается.