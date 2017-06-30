Американец, которого не пустили без очереди к врачу, расстрелял трёх человек

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Американец, которого не пустили без очереди к врачу, расстрелял трёх человек

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После этого мужчина направил оружие на себя и выстрелил, от полученного ранения он скончался на месте.

Три человека получили ранения в медицинском центре Лас-Вегаса, где неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям и персоналу. Об этом сообщает портал BNO News.

По данным полиции, мужчина пытался без очереди попасть на приём ко врачу, но когда специалист отказался принимать его, мотивировав тем, что пациенту не назначено, пришёл в ярость и достал пистолет. В результате огнестрельные ранения получил ещё один посетитель и двое работников медцентра.

Закончилось всё тем, что злоумышленник покончил с собой. Информация о личности погибшего пока не раскрывается.

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