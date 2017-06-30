Госдеп США обвинил Сирию в несоблюдении конвенции по химическому оружию

Ведомство опирается на заключение экспертов, бравших биометрические образцы с тел погибших в Хан-Шейхуне.

Государственный департамент США заявил о том, что Дамаск продолжает вести разработку химического оружия и не выполняет условия конвенции, запрещающей этот вид вооружения.

Внешнеполитическое ведомство опирается на данные расследования, проводимого Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении зарина в сирийском городе Хан-Шейхун. Выводы комиссии основываются на анализе биометрических проб, взятых с тел погибших и окружающей среды, а также на показаниях очевидцев.

— Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада, — подчёркивается в заявлении Госдепа.

Напомним, именно гибель мирных жителей во время химической атаки в Хан-Шейхуне дала повод Трампу нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, с которой, по данным спецслужб США, осуществлялись вылеты самолётов с зарином.