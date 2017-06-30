Пушков подверг критике отказ США обсуждать провокации с химоружием в Сирии

Ранее Госдеп заявил, что Соединённые Штаты не верят, что террористы готовят провокацию в САР с применением химического оружия.

Сенатор Алексей Пушков назвал террористическую организацию "Аль-Каида"* союзником США. Это заявление парламентарий сделал в связи с тем, что американский Госдеп отказался обсуждать потенциальные провокации с химическим оружием в Сирии.

Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением х/o в Сирии. Понятно: аль-Каида там теперь - союзник США в деле смены режима — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июня 2017 г.

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт ранее заявила, что Соединённые Штаты не считают, что со стороны террористов готовятся провокации в Сирии с применением химоружия.

— Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химоружия в Сирии. Понятно: "Аль-Каида" там теперь — союзник США в деле смены режима, — написал Пушков в своём "Твиттере".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.