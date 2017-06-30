Пушков подверг критике отказ США обсуждать провокации с химоружием в Сирии

Сенатор Алексей Пушков назвал террористическую организацию "Аль-Каида"* союзником США. Это заявление парламентарий сделал в связи с тем, что американский Госдеп отказался обсуждать потенциальные провокации с химическим оружием в Сирии.
Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением х/o в Сирии. Понятно: аль-Каида там теперь - союзник США в деле смены режима— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июня 2017 г.
Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт ранее заявила, что Соединённые Штаты не считают, что со стороны террористов готовятся провокации в Сирии с применением химоружия.
— Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химоружия в Сирии. Понятно: "Аль-Каида" там теперь — союзник США в деле смены режима, — написал Пушков в своём "Твиттере".
* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.
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