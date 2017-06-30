Канада потратит на расследование применения химоружия в Сирии 2,5 млн долларов

Ранее миссия ОЗХО в Сирии подтвердила, что в провинции Идлиб было применено запрещённое вещество зарин.

Власти Канады намерены выделить Организации по запрещению химического оружия 2,5 миллиона долларов для расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

— Самоотверженная работа ОЗХО играет центральную роль в установлении фактов о химических атаках в Сирии и избавлении мира от этого бесчеловечного оружия, — отметила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

МИД Канады возложил вину за гибель людей в провинции Идлиб на Башара Асада, заявив, что подобная безнаказанность не должна повториться и виновники должны ответить за содеянное.