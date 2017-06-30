Сын Зинедина Зидана перешёл из "Реала" в "Алавес"

Сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана Энцо покинул "королевский клуб", воспитанником которого он является, и перешёл в другую команду испанского чемпионата — "Алавес".
FICHAJE | El Deportivo Alavés ficha a Enzo Zidane por 3 temporadas ➡️ https://t.co/EiPmFMMQgH ¡Bienvenido! #EnzoAlbiazul pic.twitter.com/5NZbVHb0cu— Deportivo Alavés (@Alaves) 29 июня 2017 г.
С 22-летним полузащитником клуб из города Витория-Гастейс подписал контракт на три года. По данным портала transfermarkt.de, "Алавесу" Энцо достался бесплатно, однако "сливочные" добились включения в условия сделки пункта об обратном выкупе.
Энцо сыграл за резервную команду "Реала", "Реал Кастилья", 78 игр, в которых забил семь голов и отдал 15 результативных передач.
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