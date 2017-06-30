Сын Зинедина Зидана перешёл из "Реала" в "Алавес"

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Сын Зинедина Зидана перешёл из "Реала" в "Алавес"

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Энцо Зидан (в центре) с отцом (справа) и легендой бразильского футбола Роналдо. Фото: instagram.com/enzo

Баскский футбольный клуб подписал с 22-летним полузащитником контракт на три года.

Сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана Энцо покинул "королевский клуб", воспитанником которого он является, и перешёл в другую команду испанского чемпионата — "Алавес".

С 22-летним полузащитником клуб из города Витория-Гастейс подписал контракт на три года. По данным портала transfermarkt.de, "Алавесу" Энцо достался бесплатно, однако "сливочные" добились включения в условия сделки пункта об обратном выкупе.

Энцо сыграл за резервную команду "Реала", "Реал Кастилья", 78 игр, в которых забил семь голов и отдал 15 результативных передач.

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