Сын Зинедина Зидана перешёл из "Реала" в "Алавес"

Баскский футбольный клуб подписал с 22-летним полузащитником контракт на три года.

Сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана Энцо покинул "королевский клуб", воспитанником которого он является, и перешёл в другую команду испанского чемпионата — "Алавес".

С 22-летним полузащитником клуб из города Витория-Гастейс подписал контракт на три года. По данным портала transfermarkt.de, "Алавесу" Энцо достался бесплатно, однако "сливочные" добились включения в условия сделки пункта об обратном выкупе.

Энцо сыграл за резервную команду "Реала", "Реал Кастилья", 78 игр, в которых забил семь голов и отдал 15 результативных передач.