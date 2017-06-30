Сериал "Шерлок" может вернуться на телеэкраны

Авторы сериала не исключают, что могут вернуться к работе над пятым сезоном британского детективного сериала.

Шоураннер сериала BBC "Шерлок" Стивен Моффат в интервью на Радио-2 сообщил, что он не исключает возможности дальнейшей работы над продолжением истории о детективе-социопате с Бейкер-стрит.

— Я вроде предполагаю, что мы ещё вернемся к "Шерлоку". Допускаю, что это возможно. Мы работали над последней серией год назад, и с тех пор я всё время уделял другому своему сериалу, "Доктору Кто", — сообщил Моффат.

Также Стивен Моффат прокомментировал в эфире свой уход с поста сценариста "Доктора Кто", самого популярного сериала на британском телевидении с пятидесятилетней историей. По словам шотландского сценариста, он устал и хочет заняться чем-нибудь ещё.

Четвёртый сезон британского сериала "Шерлок" вышел в начале 2017 года. В январе Моффат выразил мнение, что будущее следующего сезона ещё не определено, но если это конец, то для него ничего страшного не случится.