Пёс сорвал овации во время выступления Венского симфонического оркестра в Эфесе

Лабрадор неспешно проследовал до середины сцены и улёгся рядом с ведущей скрипкой.

Курьёзным эпизодом запомнился Международный фестиваль искусств в Измире, который прошёл на территории древнего города Эфес — во время выступления Венского симфонического оркестра на сцене внезапно появился лабрадор.

В момент выхода пса оркестр исполнял "Итальянскую" симфонию № 4 Феликса Мендельсона. Лабрадор неспешно проследовал до середины сцены и улёгся рядом с ведущей скрипкой. Зрители отреагировали на это смехом и бурными аплодисментами.

Видео быстро обрело статус вирусного и сейчас активно распространяется в социальных сетях.