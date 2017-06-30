WSJ: Российские хакеры помогали республиканцам добыть удалённые письма Клинтон

Российские хакеры помогали членам Республиканской партии США добыть 33 тысячи электронных писем, которые соперница Дональда Трампа по предвыборной гонке — Хиллари Клинтон — удалила из своего частного почтового ящика. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Как утверждает издание, доступ к удалённой корреспонденции в сентябре 2016 года попытался получить некий Питер Смит, управляющий частным капиталом и долгое время работавший с Республиканской партией.

Для этого он связался с пятью группами хакеров, две из которых были из России. По информации газеты, СМИ сотрудничал с командой Трампа и в частности — с Майклом Флинном.

Wall Street Journal уточнила, что Смит умер в возрасте 81 года и неизвестно, удалось ли ему добыть письма Клинтон.