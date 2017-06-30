Салат с марихуаной: в США злоумышленники перевозили наркотики под видом овощей

По словам американских полицейских, это не первый случай, когда преступники маскируют наркотики под овощи.

Полиция Техаса изъяла на границе с Мексикой почти две тонны марихуаны, замаскированные в салат-латук. Ранее злоумышленники пытались переправить наркотики под видом моркови, сообщает CNN.

Funky salad: #CBP officers at Colombia-Solidarity Bridge seize nearly two tons of marijuana in lettuce shipment. https://t.co/utM81MCGtM pic.twitter.com/1k65sTQvW8 — CBP South Texas (@CBPSouthTexas) 29 июня 2017 г.

Полицейские остановили грузовик, перевозящий "необычные овощи", когда он пересёк международный мост вдоль границы Техаса и Мексики. Пакеты с поддельным салатом были обнаружены группой K-9 по наркотикам, которая решила устроить осмотр машины.

По сообщению сотрудников полиции, стоимость партии марихуаны оценивается в 741 186 долларов США. Специалисты по вопросам иммиграции и таможенного контроля проводят расследования. Полицейские отмечают, что подобные попытки замаскировать наркотики для них не редкость.