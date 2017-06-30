США продадут Тайваню вооружение на 1,4 миллиарда долларов

Представитель госдепа Хизер Науэрт отметила, что политика "одного Китая" при этом не изменится.

США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов. Об этом рассказала журналистам официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

По её данным, речь идёт о первой такого рода сделке со страной, которую заключила нынешняя администрация Дональда Трампа.

— Но я должна отметить, что наша давняя политика "одного Китая" не меняется. Тут есть преемственность политики, США продают Тайваню оборонные технологии на протяжении примерно 15 лет, — сказала Науэрт.

Отметим, что посол КНР в связи с этим заявил, что действия Вашингтона подорвут доверие между странами.