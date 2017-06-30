США продадут Тайваню вооружение на 1,4 миллиарда долларов

США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов. Об этом рассказала журналистам официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.
По её данным, речь идёт о первой такого рода сделке со страной, которую заключила нынешняя администрация Дональда Трампа.
— Но я должна отметить, что наша давняя политика "одного Китая" не меняется. Тут есть преемственность политики, США продают Тайваню оборонные технологии на протяжении примерно 15 лет, — сказала Науэрт.
Отметим, что посол КНР в связи с этим заявил, что действия Вашингтона подорвут доверие между странами.
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