В США мужчина устроил стрельбу в больнице из-за отказа принять его без очереди

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В США мужчина устроил стрельбу в больнице из-за отказа принять его без очереди

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Фото: reviewjournal.com

По данным местных СМИ, ранив четверых сотрудников медучреждения, он покончил с собой.

Пациент открыл стрельбу в одной из больниц Лас-Вегаса. В результате было ранено четыре человека. Как сообщает Reviewjournal, после этого мужчина покончил с собой.

По данным СМИ, инцидент произошёл из-за того, что врачи отказались принять мужчину без очереди.

Стрельба происходила в одном из кабинетов учреждения, где находилось около десяти человек. Другие подробности ЧП выясняются.

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