В США мужчина устроил стрельбу в больнице из-за отказа принять его без очереди

По данным местных СМИ, ранив четверых сотрудников медучреждения, он покончил с собой.

Пациент открыл стрельбу в одной из больниц Лас-Вегаса. В результате было ранено четыре человека. Как сообщает Reviewjournal, после этого мужчина покончил с собой.

Las Vegas News 3 victims taken to hospital after shooting at medical facility, authorities say https://t.co/ROmzrxLm0W pic.twitter.com/6RJ2zzvdb2 — LasVegas NewsChannel (@LasVegas_NC) 30 июня 2017 г.

По данным СМИ, инцидент произошёл из-за того, что врачи отказались принять мужчину без очереди.

Стрельба происходила в одном из кабинетов учреждения, где находилось около десяти человек. Другие подробности ЧП выясняются.