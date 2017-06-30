В Таиланде четверо туристов пострадали при нападении собаки на слонов

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В Таиланде четверо туристов пострадали при нападении собаки на слонов

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Фото: thephuketnews.com

Четыре туриста из Китая и погонщик слона пострадали на острове Пхукет при нападении собаки на двух слонов, на которых они ехали. Об этом сообщает Phuket News.

<p>Фото: thephuketnews.com</p>

По данным СМИ, ЧП произошло в сафари-парке в районе пляжа "Чалонг". Семья китайских туристов из четырёх человек, включая двух несовершеннолетних детей, отправилась на прогулку на слонах. Через 200 метров от площадки на слонов с лаем набросилась собака. Животные убежали от неё и в панике поскользнулись, упав на землю. В результате четверо туристов и погонщик получили сильные ушибы. Пострадавших увезли на скорой.

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