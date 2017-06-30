За неделю истребители ВКС РФ перехватили шесть самолётов-разведчиков

К российским границам восемь раз приближались американские разведчики RC-135 и RQ-4В "Глобал хок".

Истребители ВКС РФ шесть раз поднимались в небо на перехват самолётов-разведчиков. Как сообщает газета Минобороны "Красная звезда", такое количество вылетов было выполнено за неделю.

При этом отмечается, что разведчик ВВС США выполнил восемь полётов у российских границ, шведский "Гольфстрим" — три, а воздушные судна Норвегии и Японии — по два.

Однако пока нет информации, на перехват каких именно самолётов поднималась российская авиация.

На прошлой неделе российские истребители 14 раз поднимались на перехват иностранных самолётов-разведчиков.