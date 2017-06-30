В Японии начался суд над экс-руководством АЭС "Фукусима-1"

По данным местных СМИ, рассмотрение громкого дела может занять несколько месяцев.

Первый судебный процесс против трёх экс-руководителей компании ТЕРСО — оператора АЭС "Фукусима-1", — который определит степень их уголовной ответственности за произошедшую в 2011 году аварию на станции, начался в Японии. Об этом сообщает Kyodo.

Суду предстоит определить, действительно ли причиной аварии стал человеческий фактор или катастрофа произошла исключительно из-за стихии.

Уточняется, что сегодня перед Токийским судом предстали бывший председатель совета директоров Цунэхиса Кацумата и два экс-вице-президента компании Итиро Такэкуро и Сакаэ Муто.

Руководителей АЭС обвиняют в "профессиональной небрежности, повлекшей физический ущерб и смерть людей". По данным СМИ, рассмотрение дела может занять несколько месяцев.