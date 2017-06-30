Нардеп из "Блока Петра Порошенко" обвинил Авакова в подготовке госпереворота

По словам депутата, в команду министра внутренних дел Украины входят ранее судимые люди, готовые в любой момент к активным действиям.

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что министр внутренних дел страны Арсен Аваков может готовить государственный переворот и силовой захват власти. Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу ZIK.

— Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром, — сказал Лещенко.

Нардеп отметил, что в настоящий момент вокруг главы МВД уже сформировалась "полукриминальная группировка", в которую входят Зорян Шкиряк, Антон Геращенко, Игорь Кива и Евгений Дейдей. Некоторые из них ранее судимы.

Кроме того, по словам Лещенко, в команде Арсена Авакова числится криминальный авторитет Саша Браслет, а также бизнесмен Игорь Котвицкий.