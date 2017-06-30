Единоросс Малов и коммунист Курбанов получили мандаты депутатов Госдумы

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Единоросс Малов и коммунист Курбанов получили мандаты депутатов Госдумы

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Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее Марат Сафин отказался от места в парламенте из-за большой занятости, а Сергей Решульский сложил полномочия по состоянию здоровья.

Сегодня ЦИК России зарегистрировал двоих новых депутатов Госдумы — члена партии "Единая Россия" Николая Малова и члена КПРФ Ризвана Курбанова. Они уже получили вакантные мандаты.

Николай Малов ранее занимал пост в парламенте Чувашии, он совмещал обязанности зампреда парламента и главы комитета по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

<p>Николай Малов. Фото: Сайт &#34;Единой России&#34;</p>

Про Ризвана Курбанова известно, что он был депутатом Госдумы предыдущего, шестого, созыва от фракции "Единая Россия" и занимал пост заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

<p>Ризван Курбанов. Фото: Facebook/Ризван Курбанов</p>

Напомним, экс-депутат ГД от "Единой России" теннисист Марат Сафин отказался от мандата в конце мая, потому что не успевал совмещать работу в ГД и в международных спортивных организациях. 65-летний коммунист Сергей Решульский объявил о завершении работы в парламенте в июне, сославшись на состояние здоровья.

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