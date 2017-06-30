Следователи назвали две версии обрушения здания университета в Донецке

Следователи рассматривают две основные причины обрушения одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
— На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков, — сообщает ДАН.
Однако окончательные выводы комиссии будут известны только после завершения расследования.
Накануне на бульваре Шевченко в Донецке прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что в результате ЧП никто не пострадал.
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