Следователи назвали две версии обрушения здания университета в Донецке

Сообщается, что окончательные выводы комиссии будут известны только после завершения расследования.

Следователи рассматривают две основные причины обрушения одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

— На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков, — сообщает ДАН.

Однако окончательные выводы комиссии будут известны только после завершения расследования.

Накануне на бульваре Шевченко в Донецке прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что в результате ЧП никто не пострадал.