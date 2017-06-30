Парламент Германии окончательно одобрил однополые браки

Социал-демократы смогли вынести этот вопрос на голосование, несмотря на неоднозначное отношение к ЛГБТ-союзам канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В пятницу, 30 июня, Бундестаг большинством голосов одобрил законопроект, легализующий однополые браки, сообщает Deutsche Welle. "За" проголосовали 393 депутата, "против" — 226 , а ещё четыре парламентария воздержались.

Среди тех парламентариев, которые выразили поддержку документу, оказались и представители Христианско-демократического союза, которые ранее единым фронтом выступали решительно против ЛГБТ-союзов.

Всё изменилось 26 июня, когда федеральный канцлер Германии и председатель ХДС Ангела Меркель обратилась к единомышленникам с призывом голосовать самостоятельно и "по зову совести", а не руководствуясь общепартийной позицией.

К слову, сама госпожа Меркель проголосовала против.