Почти 50% россиян смотрели прямую линию с Путиным

При этом почти треть опрошенных призналась, что не в курсе, о чём шла речь во время общения президента с жителями России.

Согласно результатам опроса, проведённого "Левада-центром", 49% россиян смотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным по телевизору. За её ходом следили в Интернете или в прессе ещё 8% жителей страны.

Таким образом, внимание в этом году к прямой линии возросло. В прошлом году сообщалось, что её смотрели по телевизору 45% россиян.

Впрочем нашлись в этом году и те, кому было неинтересно общение с президентом. 28% респондентов заявили, что слышали об этой прямой линии, но не знают, о чём шла речь. Хотя в прошлом году так говорили 37% опрошенных.

По мнению 45% участников исследования, прямая линия с президентом нужна, чтобы руководство страны было в курсе проблем населения.