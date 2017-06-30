Хабаровский подросток под видом инспектора штрафовал магазины за продажу табака

Всего "предприимчивому" подростку и его напарнику удалось собрать таким образом 47 тысяч рублей.

В Вяземском районе Хабаровского края подросток под видом сотрудника Роспотребнадзора штрафовал продавцов магазинов за незаконную продажу сигарет, сообщает краевая прокуратура.

"Работал" подросток в паре со своим несовершеннолетним приятелем. Схема была следующей — один из них покупал сигареты в магазине, следом заходил его "коллега", представлялся сотрудником Роспотребнадзора и, помахивая паспортом несовершеннолетнего покупателя, грозил продавцам штрафом от 30 тысяч до 80 тысяч рублей. Для убедительности "инспектор" составлял акт проверки, а потом предлагал оплатить штраф на месте в значительно меньшей сумме — от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура, в большинстве случаев продавцы верили представлению и отдавали "инспектору" свои деньги. Таким образом подростки "оштрафовали" продавцов на 47 тысяч рублей.

Сейчас "инспектору" уже исполнилось 18 лет. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "Мошенничество". Дело направлено в суд. Кстати, деньги всем продавцам "инспектор" уже вернул. Тем не менее ему грозит до пяти лет лишения свободы.