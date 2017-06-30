В Шереметьево не раскрывают подробностей ужесточения требований США к аэропортам

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В Шереметьево не раскрывают подробностей ужесточения требований США к аэропортам

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ранее стало известно, что США выдвинули новые требования к проверке пассажиров авиакомпаний. Изменения коснутся двух аэропортов Москвы — Домодедово и Шереметьево.

Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис заявил Лайфу, что аэропорт пока не разглашает никаких подробностей.

— Это внутренняя информация. Мы обычно не практикуем детализацию мер, — уточнил представитель воздушной гавани.

Накануне сообщалось, что Администрация транспортной безопасности Соединённых Штатов внесла изменения в процесс проверки пассажиров для всех зарубежных перевозчиков и дала им время на подготовку. Ещё раньше стало известно, что в американских аэропортах теперь будут более внимательно проверять портативную технику пассажиров на наличие взрывчатых веществ.

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