ФСБ провела обыск в УВД Северо-западного округа Москвы

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ФСБ провела обыск в УВД Северо-западного округа Москвы

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Стенин

Поводом для этого стало задержание за вымогательство троих борцов с экономическими преступлениями.

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыск во всех кабинетах борцов с экономическими преступлениями УВД Северо-западного административного округа Москвы. Также это коснулось некоторых начальников УВД. Были изъяты материалы уголовных дел, флеш-карты, жёсткие диски. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Отмечается, что связано всё это с тремя сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Чепик, Поляков и Ионов были задержаны накануне за вымогательство.

Они за четыре миллиона рублей обещали бизнесмену "решить его вопрос", угрожая проблемами в ином случае. Деньги передавались через посредника, которого и взяли с поличным.

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