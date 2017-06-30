Брат Игоря Зенкова, который застрелил нескольких человек в Подмосковье и поджёг собственный дом, оказался без крыши над головой.

Родственникам "раменского стрелка" отказали в восстановлении сгоревшего дома. Об этом сообщает паблик Mash.

Игорь Зенков сжёг дотла свой дом во время штурма. Вторая часть дома принадлежала его брату — Андрею Бирюкову. Администрация отказалась признать Андрея потерпевшим. Восстанавливать его дом они не собираются. Местные власти ссылаются на отсутствие денег.

Ранее сообщалось о том, что найденные в доме "раменского стрелка" останки принадлежат его матери.

Напомним, в июне 2017 года Игорь Зенков открыл стрельбу по соседям из окна своего дома. В результате он убил четырёх человек и стольких же ранил. По данным криминалистов, после совершения преступления он свёл счёты с жизнью. Следователи восстановили картину действий мужчины.