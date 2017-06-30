Платежи "ВКонтакте" можно будет совершать по карте "Мир"

Читайте также

Платежи "ВКонтакте" можно будет совершать по карте "Мир"

992

Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Комиссия за отправку средств составит 1% от суммы перевода, но не менее 50 рублей.

С 1 июля пользователи соцсети получат возможности отправлять и получать средства в диалогах ВК и в мобильных приложениях для iOS и Android. Подробности рассказали представители соцсети "ВКонтакте".

— В скором времени мы ожидаем увеличения количества карт "Мир" среди наших пользователей, поэтому добавляем поддержку этих карт в сервис денежных переводов "ВКонтакте", — пояснил директор по электронной коммерции Юрий Иванов.

Ознакомиться с подробностями работы сервиса можно на странице FAQ по денежным переводам "ВКонтакте".

Напомним, соцсеть запустила сервис по отправке и получению средств в прошлом году. С июня этого года пользователи могут совершать переводы в том числе из Казахстана.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!