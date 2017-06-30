Госдолг Франции вырос до исторического максимума, составив 2,21 трлн евро

Объём государственного долга Франции за первый квартал текущего года вырос до 98,9% ВВП с 96,3% ВВП на конец 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Сообщается, что задолженность составила рекордные в истории 2,21 трлн евро.

Уточняется, что долг центрального правительства страны вырос в январе —марте на 49,5 млрд евро. Система соцобеспечения, в свою очередь, оказалась должна больше на 15 млрд евро. А вот объём долга местных органов самоуправления, напротив, снизился на 1,2 млрд евро.

О том, что в 2017 году дефицит бюджета Франции может превысить общеевропейский целевой показатель в 3% ВВП и составит 3,2%, было объявлено ещё накануне.