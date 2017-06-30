НАСА показало, как разрушался Челябинский метеорит

Трение о воздух его расплавило, и в результате до земли долетели лишь небольшие фрагменты.

Американское космическое агентство NASA представило компьютерную симуляцию вхождения метеорита "Челябинск" в атмосферу Земли в 2013 году. Видео опубликовано на канале Исследовательского центра Эймса.

На ролике видно, как небесное тело из-за трения о воздух буквально закипает, постепенно расплавляется и испаряется. В итоге от него остаются только небольшие фрагменты, которых, впрочем, хватает, чтобы причинить большой ущерб Челябинску и окрестностям.

Напомним, метеорит упал 15 февраля 2013 года. На высоте около 50 километров произошёл взрыв, волна от которого и разбила десятки тысяч стёкол в округе. Фрагменты метеорита нашли затем в озере Чебаркуль.