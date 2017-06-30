Известного юмориста Карена Аванесяна прооперировали в Москве

59-летнему артисту эстрады Карену Аванесяну потребовалась экстренная помощь медиков. Известный юморист обратился к врачам из-за серьёзных проблем со здоровьем.
После обследования Аванесяну решили провести операцию, затем юмориста поместили в реанимацию. Спустя сутки звезду "Кривого зеркала" уже перевели в обычное отделение. Сейчас юморист постепенно приходит в себя.
Карен Аванесян — российский артист эстрады и кино, шоумен, мастер пародий. Заслуженный артист России, актёр Московского театра юмора "Кривое зеркало".
Лайф желает Карену Аванесяну скорейшего выздоровления.
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