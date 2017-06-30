Лавров надеется, что встреча Путина и Трампа внесёт ясность в отношения РФ и США

Беседа лидеров двух стран состоится в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 внесёт ясность во взаимодействие РФ и США. Об этом он сказал сегодня в ходе выступления на "Примаковских чтениях". Министр подчеркнул, что большинство стран мира озабочены ненормальными отношениями Америки и России.

— Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесёт ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия, — сказал Лавров.

Лавров заявил также, что от отношений двух стран зависит решение множества международных проблем. В частности, обеспечение стратегической стабильности и урегулирование региональных кризисов.

О том, что Путин и Трамп проведут встречу на полях G20, накануне сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.