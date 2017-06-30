Jaguar и Daewoo. Страховщики назвали свои самые нелюбимые автомобили

Стоит отметить, что в своеобразном рейтинге много автомобилей японских компаний.

Эксперты провели исследование, в рамках которого выявили самые убыточные для страховых компаний автомобили по полису ОСАГО. Своеобразный рейтинг составлен аналитиками "Альфа-страхования".

Так, на первом месте оказались автомобили Jaguar, следом идёт Daewoo. Тройку лидеров своеобразного рейтинга замыкают машины группы "ГАЗ".

Кроме того, в топ-10 нелюбимых автомобилей попали ВАЗ, Datsun, Daihatsu, Geely, а также Infiniti, Subaru и Honda.

Аналитики отмечают, что Infiniti, Subaru и Honda попали в список в связи с тем, что их владельцы любят погонять и "втопить тапок в газ".